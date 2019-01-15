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15 Січень 2019, Київ 10:56
Новини | Суспільство

Australian Open: Світоліна впевнено пробилася до другого кола

Світоліна впевнено розібралася з суперницею зі Швейцарії

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Українська тенісиста Еліна Світоліна вийшла до другого кола турніру серії «Великого шолому» Australian Open.

Посіяна на турнірі під шостим номером українка в двох сетах перемогла швейцарку Вікторію Голубич – 6:1, 6:2.

У наступному раунді Світоліна зустрінеться з переможцем українсько-словацької дуелі Катерина Козлова – Вікторія Кужмова.

Минулого року Світоліній вдалося дійти на Australian Open до чвертьфіналу, що поки є найкращим її результатом у Мельбурні.

До другого кола також вийшла друга ракетка України Леся Цуренко.

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