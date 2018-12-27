Апеляційний суд залишив політтехнолога Петрова під домашнім арештом

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для політтехнолога Володимира Петрова. Таке рішення колегія суддів палати з розгляду кримінальних справ суду ухвалила 26 грудня.

Колегія розглянула апеляційні скарги і від прокурорів, і від захисників Петрова щодо запобіжного заходу. Зокрема прокурори вимагали взяти Петрова під варту. Натомість перша інстанція – Печерський районний суд – обрав для нього цілодобовий домашній арешт до 28 січня 2019 року включно.

«За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30 листопада 2018 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту та прокуратури – без задоволення», – йдеться в повідомленні прес-служби суду.

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Володимира Петрова затримали 29 листопада у справі щодо нібито сексуальних домагань і погроз від імені заступника голови департаменту захисту економіки Національної поліції Олександра Варченка на адресу студентки Наталі Бурейко.

Його підозрюють у порушенні таємниці листування, телефонних розмов та порушенні недоторканності приватного життя, дачі неправдивих свідчень і втручанні в діяльність працівника правоохоронного органу, державної виконавчої служби чи приватного виконавця.

В цій же справі затримали блогера Олександра Барабошка, якого згдоом відпустили під заставу в 3 мільйони гривень.