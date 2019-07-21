На Запоріжжі комісії передчасно заповнювали протоколи

У Запорізькій області спостерігачі «Опори» та поліція зафіксували два випадки заповнення і підписання протоколів членами дільничних комісій до моменту закінчення голосування.

«У місті Дніпрорудному дільнична виборча комісія почала складати протокол, і навіть деякі члени комісії його підписали ще до початку вечірнього засідання і підрахунку голосів. Такий випадок є. Голова комісії під час фіксування знепритомнів, і спостерігач «Опори» викликав швидку допомогу для нього», – повідомила під час спеціального брифінгу представниця «Опори» Таїсія Мельниченко.

Другий випадок дострокового підписання протоколів членами дільничної виборчої комісії зафіксовувала поліція у Мелітополі. За цим фактом правоохоронці порушили кримінальне провадження за фактом фальсифікації виборчих документів за частиною 4 статті 158 Кримінального кодексу, слідчі дії тривають.

Станом на 18:00 поліція в Запорізькій області зареєструвала 122 звернення щодо ймовірних порушень під час виборів, правоохоронці склали 4 адмінпротоколи та порушили одне кримінальне провадження.

Активність виборців по Україні станом на 16:00 склала 36,57%, повідомляє Центральна виборча комісія. На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.