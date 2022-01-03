Компанія Apple досягла ринкової капіталізації у 3 трильйони доларів

Apple стала першою компанією у світі, що досягла ринкової капіталізації у 3 трильйони доларів.

3 січня акції виробника iPhone досягли позначки 182,88 долара.

Підвищення ринкової вартості американської компанії з 2 трильйонів до 3 трильйонів доларів зайняло близько 16 місяців, при цьому акції зросли на 34 відсотки в 2021 році.

Компанія отримала вигоду зі стабільного продажу iPhone, MacBook і таких сервісів, як Apple TV і Apple Music, хоча генеральний директор Тім Кук попередив, що компанія може зіштовхнутися з проблемами в ланцюжку поставок у 2022 році.

Нинішні 3 трильйони доларів у Apple приблизно дорівнюють валовому внутрішньому продукту Іспанії та Італії разом узятим.