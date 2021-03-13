«Машина  дружини». Арахамія пояснив, чому позашляховика, яким він користується, немає в декларації

Лідер фракції «Слуга народу» повідомив, що автівка Тойота «Land Cruiser 200», якою він користується, була придбана протягом останнього року і належить його дружині. Саме тому, каже депутат, позашляховика немає у його декларації.

«Це машина, якою володіє моя дружина, вона була придбана в цьому році і в наступній декларації, яку ми здаємо до першого квітня, ви все побачите. Якби я на себе купував, то я мав би повідомити протягом 15-ти днів, а якщо це члени родини, то вони подають декларацію раз на рік», – сказав Арахамія журналістам у Києві.

Йдеться про позашляховик, який 12 березня Давид Арахамія припаркував на пішохідному переході в урядовому кварталі столиці.

Вдень 12 березня журналіст проєкту Радіо Свобода та каналу UA:Перший Михайло Ткач оприлюднив фото припаркованого автомобіля Арахамії, звернувши увагу на порушення при паркуванні.

Пізніше перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що поліція виписала голові фракції «Слуга народу» штраф. Сам Арахамія прокоментував інцидент – визнав провину і пообіцяв наступного разу «бути уважнішим».