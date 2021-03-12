Патрульні оштрафували Арахамію за паркування з порушенням

Патрульна поліція виписала голові фракції «Слуга народу» Давиду Арахамії штраф за паркування в непризначеному місці. Про це перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив у своєму фейсбуці 12 березня.

«Сьогодні в медіа ширилося повідомлення про порушення ПДР, вчинене Давидом Арахамією, з натяком на непритягнення до відповідальності нібито у зв’язку із його статусом. Проте, патрульні поліцейські відреагували на це порушення — пана Арахамію притягнули до відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства», – написав він.

За словами предстваника патрульної поліції, Арахамія сплатив штраф на місці. Постанову склали за порушення правил стоянки – народний депутат залишив автомобіль на пішохідному переході.

«Патрульна поліція стоїть на принципах рівності всіх та кожного перед законом», – запевнив Білошицький.

Сам Арахамія прокоментував інцидент – визнав провину і пообіцяв наступного разу «бути уважніше».

Читайте також: У «Слузі народу» не змогли пояснити, хто для них оплачує лобістів у США – «Схеми»

Вдень 12 березня журналіст проєкту Радіо Свобода та каналу UA:Перший Михайло Ткач оприлюднив фото припаркованого автомобіля Арахамії, звернувши увагу на порушення при паркуванні.

Білошицький на уточнення Ткача повідомив, що не бачив його допису, але не уточнив, чи причиною штрафування стало привернення уваги до цього випадку.