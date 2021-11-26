Арахамія заявив, що проконтролює підписання або повернення законопроєкту «про воєнних злочинців»

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що проконтролює підписання президентом законопроєкту №2689 – так званого «закону про воєнних злочинців», який дозволить судити підозрюваних у воєнних злочинах і злочинах проти людяності. Про це він сказав в Одесі на з’їзді депутатів місцевих рад, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

«Коли ми його ухвалювали, то були дві протилежні позиції. Міжнародні юристи говорили, що потенційно може бути потім багато справ проти України в Європейському суді з прав людини. Була ще точка зору наших локальних юристів, які захищають наших бійців. Мені здається, що тому і затримка – треба визначитись, чи потрібні будуть якісь доопрацювання у вигляді вето, чи треба підписувати, а потім можливо робити якісь зміни», – заявив Арахамія.

Він додав, що не знає точних причин, чому президент не підписав законопроєкт.

Законопроєкт №2689 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права» ухвалили в парламенті ще в травні 2021 року – його підтримало 248 народних депутатів, здебільшого члени партії «Слуга народу». Автор законопроєкту – чинний міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. В червні 2021 року законопроєкт передали на підпис президенту, але він досі був ані підписаний, ані повернутий на доопрацювання.

Згідно з 94-й статтею Конституції України, «президент України протягом п’ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду». Закон передали до Офісу президента близько п’яти місяців тому. Правозахисники в Україні неодноразово вимагали підписання закону, але Офіс президента не коментував це затягування ані їм, ані журналістам Радіо Свобода.