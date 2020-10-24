Прокуратура Києва відкрила провадження через можливе стеження за Арахамією

Київська міська прокуратура повідомила, що за фактом імовірного стеження за народним депутатом України розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 (незаконне збирання, зберігання, використання конфіденційної інформації про особу, порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України.

«24 жовтня 2020 року до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що під автомобілем, який належить народному депутатові України, виявлено підозрілий предмет. Фахівці вибухово-технічної служби обстежили цей предмет і встановили, що він не є вибухонебезпечним. Попередньо, цим предметом є трекер для відстеження переміщень автомобіля. Знахідку буде направлено на експертне дослідження», – повідомили в прокуратурі.

«Наразі слідчими поліції Києва під процесуальним керівництвом прокурорів Київської місцевої прокуратури № 6 встановлюються обставини цієї події. За результатами експертизи щодо виявленого предмету буде визначена остаточна кваліфікація і подальша підслідність кримінального провадження», – повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

У повідомленні не назване ім’я депутата, але раніше 24 жовтня про виявлення такого предмета під своїм автом повідомляв народний депутат Давид Арахамія, лідер парламентської фракції владної нині партії «Слуга народу».

Він опублікував у фейсбуці те саме фото пристрою, що й прокуратура, і написав, що випадково виявив цей пакунок над колесом і викликав поліцію, його перевірили вибухотехніки, і, за попередніми даними, це пристрій стеження.

У коментарях до його допису читачі висловлюють сумніви і натяки на те, що це може бути передвиборчий піар чільного представника партії, яка, за багатьма опитуваннями, перед місцевими виборами 25 жовтня значно втрачає в рейтингах. 24 жовтня, в день перед виборами, агітація заборонена. Арахамія наполягає, що його повідомлення правдиве.