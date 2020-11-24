Україна наклала арешт на 50 кораблів, які заходили в порти Криму – прокуратура

Україна наклала арешт на 50 кораблів, які заходили в порти окупованого Росією Криму, повідомила українська прокуратура Автономної Республіки Крим у відповідь на запит Радіо Свобода.
«На даний час судом накладено арешт на 50 суден-порушників, з них 11 суден здійснювали заходи до закритих портів тимчасово окупованої території півострова Крим під російським прапором. Вживаються заходи для встановлення місцеперебування суден, на які накладено арешт, з метою виконання ухвали суду», – розповіли в прокуратурі.
У відомстві зазначили, що управління СБУ в Автономній Республіці Крим проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами незаконного перебування суден в закритих портах Криму. Справа відкрита за частиною 2 статті 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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