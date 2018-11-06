У Росії 14-річний школяр заарештований у справі про виготовлення вибухівки

Суд у столиці Росії Москві заарештував до 2 грудня 14-річного підлітка. Він, імовірно, контактував із загиблим 17-річним юнаком, якого Федеральна служба безпеки (ФСБ) звинувачує у вибуху на вході до офісу спецслужби в Архангельську, повідомляють російські інформагенції.

Школяр був затриманий 2 листопада у себе вдома в московському районі Тушино. За повідомленнями силовиків, під час обшуку в квартирі були вилучені саморобні суміші вибухових речовин на основі селітри, бездимний порох та інші компоненти для виготовлення вибухових речовин.

Судові слухання велися в закритому режимі, оскільки підозрюваний є неповнолітнім.

Вранці 31 жовтня в Архангельську в будівлі місцевого управління ФСБ, за даними слідства, підірвав себе 17-річний студент. Мотивом своїх дій він назвав те, що «ФСБ фабрикує справи і катує людей». В результаті вибуху він загинув, також були поранені троє людей. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтями про теракт і незаконне носіння боєприпасів.