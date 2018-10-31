Вибух у будівлі ФСБ Росії: губернатор заявив, що підозрюваний діяв самотужки

Підозрюваний в організації вибуху в будівлі ФСБ в російському Архангельську діяв самотужки, заявив голова Архангельської області Ігор Орлов.

«Ми вжили всі передбачені заходи, що забезпечують безпеку населення. Що стосується розвитку подій, то зараз слідство здійснює велику роботу, пов'язану із встановленням причин, які призвели до трагедії. Оцінюються безліч чинників. При цьому на сьогоднішній день підтверджено – юнак діяв один. Виходячи з цієї інформації, рівні терористичної небезпеки на території регіону ми не запроваджували», – сказав Орлов.

31 жовтня в управлінні Федеральної служби безпеки Росії в Архангельську стався вибух. Внаслідок інциденту один чоловік отримав поранення, від яких помер на місці події. Постраждали також троє працівників ФСБ.

Слідчий комітет Росії розслідує вибух як теракт. За даними правоохоронців, загинув 17-річний місцевий житель, який проніс саморобний вибуховий пристрій до будівлі.