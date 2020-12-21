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21 грудня 2020, Київ 20:24
Новини | Політика

Прокуратура АРК повідомила про рішення накласти арешт на ще 32 судна, які заходили в порти Криму

Керченський морський порт, серпень 2019 року (фото ілюстративне)

Прокуратура Автономної Республіки Крим (АРК) та Севастополя встановила, що 32 судна порушили правила перетину адмінмежі окупованого півострова, йдеться у повідомленні пресслужби прокуратури.

«В рамках кримінального провадження встановлено ще 32 судна, що порушили порядок в’їзду та виїзду з окупованого півострову, та за клопотаннями прокуратури АР Крим та м. Севастополя на них накладено арешти. Також прокуратура автономії планує направити до Укрбюро Інтерполу запит для внесення таких суден до бази розшуку та направити запити до іноземних держав про міжнародну правову допомогу, з метою виконання арештів», – йдеться у повідомленні.

Також у Прокуратурі АРК відзначили істотне зменшення за останні роки кількості іноземних суден, що заходять в порти Криму: зі 162 до 15.

З липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів анексованого Росією Криму, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства. Проте деякі іноземні судна здійснюють заходи в Крим, які кваліфікуються як дії, що підривають суверенітет України та порушують норми національного законодавства. Це, як нагадує Офіс генпрокурора України, тягне за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден.

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