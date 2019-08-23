Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
23 Серпень 2019, Київ 08:55
Новини | Міжнародні

Із зараженими радіацією постраждалими під час вибуху в Архангельській області контактували 90 людей – «Бі-бі-сі»

Вибух на полігоні в Архангельській області стався 8 серпня

Дивитись коментарі

Із зараженими радіацією постраждалими під час вибуху на військовому полігоні в Архангельській області контактували 90 людей, повідомляє російська служба «Бі-бі-сі» з посиланням на співробітників Архангельської обласної клінічної лікарні.

Як відзначили обидва співрозмовники «Бі-бі-сі», навіть після того, як стало відомо про зараження пацієнтів, жоден співробітник лікарні не перестав надавати їм допомогу. Лікарям довелося на місці придумувати для себе захист. Наприклад, респіратори вони знайшли в комплекті захисту екіпажів вертольотів.

Раніше архангельські лікарі, які лікували постраждалих під час вибуху, розповіли кільком засобам інформації, що військові вилучили всі документи та історії хвороб після лікування. Через це медики не можуть довести, що контактували із зараженими радіацією.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи заяви лікарів, висловив думку, що «хтось хоче навмисне загострити інформаційний фон, спотворити реальність і подати ситуацію так, нібито є передумови для небезпеки».

/**/ /**/ /**/ Лікар Архангельської обласної лікарні повідомив також, що військові вилучили всю документацію про те, що до них надходили хворі з радіацією
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

«Наївся фукусімських крабів»: лікарі в Москві про причини виявлення цезію-137 у лікаря з Архангельська

Вибух на полігоні в Архангельській області стався 8 серпня. Загинули щонайменше п'ять співробітників державної корпорації «Росатом». Міністерство оборони Росії не розкрило подробиць випробувань. «Росатом» наполягає, що надзвичайна подія сталася під час робіт із реактивною установкою. Росгідромет повідомив, що в день вибуху радіаційний фон у Сєвєродвінську (центральна частина міста розташована більш як за 40 кілометрів від селища Ньонокса, поблизу якого в акваторії Білого моря стався вибух) короткочасно зріс в 16 разів, але впродовж дня нормалізувався.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG