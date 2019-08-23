Із зараженими радіацією постраждалими під час вибуху в Архангельській області контактували 90 людей – «Бі-бі-сі»

Із зараженими радіацією постраждалими під час вибуху на військовому полігоні в Архангельській області контактували 90 людей, повідомляє російська служба «Бі-бі-сі» з посиланням на співробітників Архангельської обласної клінічної лікарні.

Як відзначили обидва співрозмовники «Бі-бі-сі», навіть після того, як стало відомо про зараження пацієнтів, жоден співробітник лікарні не перестав надавати їм допомогу. Лікарям довелося на місці придумувати для себе захист. Наприклад, респіратори вони знайшли в комплекті захисту екіпажів вертольотів.

Раніше архангельські лікарі, які лікували постраждалих під час вибуху, розповіли кільком засобам інформації, що військові вилучили всі документи та історії хвороб після лікування. Через це медики не можуть довести, що контактували із зараженими радіацією.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи заяви лікарів, висловив думку, що «хтось хоче навмисне загострити інформаційний фон, спотворити реальність і подати ситуацію так, нібито є передумови для небезпеки».

Вибух на полігоні в Архангельській області стався 8 серпня. Загинули щонайменше п'ять співробітників державної корпорації «Росатом». Міністерство оборони Росії не розкрило подробиць випробувань. «Росатом» наполягає, що надзвичайна подія сталася під час робіт із реактивною установкою. Росгідромет повідомив, що в день вибуху радіаційний фон у Сєвєродвінську (центральна частина міста розташована більш як за 40 кілометрів від селища Ньонокса, поблизу якого в акваторії Білого моря стався вибух) короткочасно зріс в 16 разів, але впродовж дня нормалізувався.