«Наївся фукусімських крабів»: лікарі в Москві про причини виявлення цезію-137 у лікаря з Архангельська

Фахівці російського федерального медичного центру імені Бурназяна в Москві заявили лікарю Архангельської обласної лікарні, де приймали постраждалих під час вибуху на полігоні під Сєвєродвінськом, що виявлений в його організмі радіоактивний цезій-137 з’явився після поїздки до Таїланду.

«Де Таїланд, там і Японія. Ти просто там наївся фукусімських крабів», – сказали йому при обстеженні. Про це розповів виданню «Медуза» колега потерпілого на умовах анонімності.

Він вважає, що лікар «надихався цезієм», надаючи допомогу постраждалим без респіратора та спеціального одягу. Медиків, за його словами, обдурили, повідомивши, що доставлені в лікарню пацієнти «дезактивовані» і не є небезпечними.

Вже під час операції прийшли дозиметристи і «з жахом вибігли з операційної». Потім вони зізналися лікарям, що рівень бета-випромінювання зашкалює, додав співрозмовник видання. Він також зазначив, що того дня, 8 серпня, в приймальному покої лікарні, куди привезли постраждалих, були інші пацієнти, в тому числі, підлітки і вагітні жінки.

На наступний день, за його словами, військові провели дезактивацію в операційних і приймальному покої, викосили траву на території лікарні, а також демонтували і відвезли всі радіоактивні предмети, в тому числі ванну, в якій мили постраждалих.

12 серпня в лікарню приїхали співробітники Міністерства охорони здоров’я. Вони не заперечували, що лікарі зазнали опромінення під час надання допомоги, і заявили, що їм за це заплатять понаднормові – приблизно 100 рублів на годину. Пізніше в лікарні з’явилися військові медики, які, за словами джерела, відмовилися входити в палати постраждалих.

Лікар Архангельської обласної лікарні повідомив також, що військові вилучили всю документацію про те, що до них надходили хворі з радіацією. Результатів обстеження, яке пройшов 21 співробітник з 57, їм досі не надали.

Першим про лікаря, у якого виявили радіоактивний ізотоп, розповіло видання The Moscow Times. Видання також вказувало, що медиків не попередили, що привезені в лікарню потерпілі заражені радіацією. ФСБ змусила їх підписати папери про нерозголошення.

Вибух на полігоні в Архангельській області стався 8 серпня. Загинули щонайменше п'ять співробітників державної корпорації «Росатом». Міністерство оборони Росії не розкрило подробиць випробувань. «Росатом» наполягає, що надзвичайна подія сталася під час робіт із реактивною установкою. Росгідромет повідомив, що в день вибуху радіаційний фон у Сєвєродвінську (центральна частина міста розташована більш як за 40 кілометрів від селища Ньонокса, поблизу якого в акваторії Білого моря стався вибух) короткочасно зріс в 16 разів, але впродовж дня нормалізувався.