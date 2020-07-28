Меморіальний центр «Бабин Яр» викладе у загальний доступ понад 600 архівник книг із РАЦСів

Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» разом із Державним архівом Києва оцифровує архівні книги РАЦСів 1925-1936 років і обіцяє викласти документи у загальний доступ, повідомила пресслужба меморіального центру.

«На ці документи вже довгий час чекають люди, яким необхідно підтвердити своє походження або встановити факт родинних зв’язків. На даний момент оцифровано вже більше ніж 20 тисяч документів за 1925-1926 роки. Усього в архіві понад 600 книг РАЦСів, які містять записи про народження, смерть, шлюб, зміну прізвищ», – йдеться в повідомленні.

Як зазначила керівниця проєкту «Імена» Анна Фурман, матеріалів РАЦСів того часу надзвичайно багато і їх обробляють частинами, за роками.

«Ці документи у цифровому форматі зараз у попиті, люди шукають їх з конкретною метою – дізнатися щось про своїх предків, підтвердити єврейство або іншу національність для еміграції, скласти родовід, провести генеалогічне дослідження», – розповіла Анна Фурман.

Директор Державного архіву Києва Олександр Панченко визнав, що їм складно оцифрувати документи самотужки.

«Записи РАЦСів надходять до нас в архів на зберігання і для загального користування через 75 років. На жаль, зараз у нас недостатньо місця у сховищі, тому у нас зберігаються документи тільки по 1936 рік. Записи з 1919 по 1923 роки ми оцифрували самі, але у нас є певні проблеми з сайтом, тому поки що ці скани можна знайти лише в електронній базі у нашій читальній залі», – сказав він.

Повідомляється, що незабаром оцифрований архів книг РАЦСів буде доступний на новій онлайн-платформі Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», яка буде запущена у вересні.

Раніше в рамках проєкту «Імена» фахівці оцифрували понад 140 тисяч документів засекречених картотек періоду нацистської окупації Києва.

Проєкт «Імена» був започаткований Меморіальним центром Голокосту «Бабин Яр» для того, щоб передусім відновити повну інформацію про загиблих в Бабиному Яру та їхніх родичів.

Під час німецької окупації у роки Другої світової війни урочище Бабин Яр у Києві стало місцем масових розстрілів мирного населення. В основному винищення зазнали євреї і роми, а також військовополонені і члени ОУН. Є різні дані щодо кількості загиблих у Бабиному Яру – від 70 до 200 тисяч. В Українському центрі вивчення історії Голокосту вказують про близько 100 тисяч жертв за два роки окупації Києва.