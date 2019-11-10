Протести в Болівії: військові закликали президента Моралеса піти у відставку

Командувач армії Болівії закликав президента країни Ево Моралеса піти у відставку на тлі протестів проти його суперечливого переобрання на виборах минулого місяця.

«Проаналізувавши конфліктну внутрішню ситуацію, ми просимо президента відмовитися від свого мандату, щоб дозволити відновити мир і стабільність на благо нашої Болівії», – заявив 10 листопада генерал Вільямс Каліман.

Моралес вперше був обраний президентом Болівії у 2006 році.

Він відкидає звинувачення протестувальників, які виступають проти його переобрання на виборах, що відбулися 20 жовтня.

Раніше сьогодні Моралес погодився призначити нові вибори після того, як Організація американських держав, яка моніторила голосування минулого місяця, виявила «чітке маніпулювання» системою виборів у Болівії і закликала анулювати їхні результати.

Лідер опозиції Карлос Меса, який зайняв друге місце на виборах 20 жовтня, закликав Моралеса і його віцепрезидента не брати участь у нових виборах.

Меса також сказав, що вони не повинні керувати виборчим процесом.