У РФ вирішили, що призовники мають здавати закордонні паспорти на час служби

Держдума РФ ухвалила законопроєкт про обов’язкову здачу закордонних паспортів призовниками на час служби. Відповідний документ опублікований на сайті нижньої палати парламенту.

Згідно з документом, призвані до армії або на альтернативну цивільну службу особи повинні будуть здавати закордонні паспорти на зберігання до міграційного відділу МВС чи Центру надання державних та муніципальних послуг.

На передачу паспорта виділяється 5 днів з моменту ухвалення рішення про призов. Отримати паспорти можна буде після проходження служби.

Йдеться лише про чоловіків віком від 18 до 27 років (з 2024 року призовний вік у РФ становитиме від 19 до 30 років), які не перебувають у запасі та щодо яких було винесено рішення призовної комісії про призов на військову службу.

У разі ухвалення поправки наберуть чинності через 180 днів після офіційного опублікування.

У квітні 2023 року Держдума РФ ухвалила законопроєкт, який запроваджує електронні повістки нарівні з паперовими. Електронна повістка вважатиметься врученою з моменту її публікації в особистому кабінеті на сайті «Держпослуги».

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