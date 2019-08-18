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18 Серпень 2019, Київ 23:51
Новини | Події

Суд заарештував блогера Сороченка, підозрюваного в побитті ветерана АТО

Суд визначив заставу для підозрюваного в розмірі 40 140 гривень

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Хмельницький міськрайонний суд заарештував до 1 жовтня блогера Артура Сороченка, підозрюваного в побитті ветерана української воєнної Антитерористичної операції (нині – Операції об’єднаних сил).

Суд визначив заставу для підозрюваного в розмірі 40 140 гривень.

Сам Сороченко в суді визнав свою провину й наголосив, що з повагою ставиться до військових.

13 серпня правоохоронці повідомили, що блогера оголосили в розшук після інциденту з побиттям ветерана АТО під Житомиром.

Через чотири дні поліція затримала Сороченка в Миколаївській області.

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