Розслідувачі виявили факти постачання мережею «Ашан» товарів для військових РФ на окупованих територіях України

Російська мережа гіпермаркетів «Ашан» від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постачала під виглядом гуманітарної допомоги товари для російських військових в окупованих областях України. Про це йдеться у спільному розслідуванні The Insider, Le Monde та Bellingcat.

«Ашан», головний офіс якої розташований у Франції, на відміну від багатьох інших зарубіжних компаній, після початку війни відмовився покидати ринок Росії.

Як йдеться у розслідуванні, поставки російським військовим в Україні складалися як із товарів зі складів самого «Ашана», так і із зібраних волонтерами на території магазинів мережі.

Крім того, кажуть розслідувачі, «Ашан» допомагав російським військкоматам з мобілізацією своїх співробітників, хоча саме турботою про співробітників пояснював рішення, чому не хоче йти з ринку.

У розслідуванні вказано, що «Ашан» збирав і передавав у військкомати дані про своїх співробітників, причому ще до оголошення мобілізації у вересні минулого року, а після оголошення співробітникам прямо на робочих місцях вручали повістки.

Автори розслідування спираються на листування менеджерів «Ашана» та публікують деякі документи. Зокрема, у зібраній «Ашаном» так званій гуманітарній допомозі, як правило, не було товарів для жінок та дітей. Товари, а саме – запальнички, бритви, одяг і цигарки – призначалися для дорослих чоловіків. Вантажі оформлювались як закупівля від юридичних осіб, пов’язаних, зокрема, із владою Санкт-Петербурга.

У розслідуванні також наводять висловлювання співробітників «Ашана», які підтвердили, що поставки були призначені військовим у зоні так званої «спеціальної військової операції» (так влада Росії називає війну в Україні).

Повідомляється, що у деяких випадках «Ашан» відкривав точки збору «гуманітарної допомоги» військовим у своїх магазинах – наприклад, у Самарі, Рибінську та Владимирі. Зазначається, що постачанням товарів на захоплені РФ українські території, найімовірніше, займався «сестринський» холдинг «Леруа Мерлен».

Російське керівництво «Ашана» від коментарів відмовилося, а у пресслужбі французького «Ашана» заявили, що компанія перебуває поза політикою і жодною підтримкою військовослужбовців не займається, пише The Insider.

Розслідувачі наголошують: гуманітарною допомогою, за міжнародними нормами, може вважатися лише допомога мирному населенню, але не військовим.

У мережі «Ашан»-Україна заявили, що вимагають пояснень від французького офісу, і шоковані поширеною у розслідуванні інформацією.