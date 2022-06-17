Великобританія схвалила екстрадицію до США засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа

Міністр внутрішніх справ Великобританії Пріті Патель схвалила екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США для притягнення його до кримінальної відповідальності.

«17 червня, після розгляду як магістратським судом, так і Високим судом, було ухвалено рішення про екстрадицію пана Джуліана Ассанжа до США. Пан Ассанж зберігає звичайне 14-денне право на оскарження», – йдеться у заяві Міністерства внутрішніх справ.

Натомість у заяві Wikileaks в твітері йдеться: «Міністр внутрішніх справ Великобританії схвалила екстрадицію видавця WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США, де йому загрожує 175-річний термін – чорний день для свободи преси та британської демократії. Рішення буде оскаржено».

Суд у Лондоні ще 20 квітня дозволив екстрадицію засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа до США. Остаточне рішення про екстрадицію залишалося за міністром внутрішніх справ Пріті Пател.

У США Ассанжу висунули 17 звинувачень у шпигунстві і одне звинувачення щодо публікації WikiLeaks тисяч військових і дипломатичних документів. Журналістські організації та правозахисні групи закликали Велику Британію відхилити запит про екстрадицію. Прихильники та адвокати Ассанжа стверджують, що він діяв як журналіст і має право на захист свободи слова.

Ассанж зараз утримується в лондонській в’язниці суворого режиму Белмарш.