США виграли апеляцію у британському суді у справі про екстрадицію засновника Wikileaks

Сполучені Штати виграли апеляцію в британському апеляційному суді, отримавши можливість екстрадиції Джуліана Ассанжа до США, де засновникові WikiLeaks інкримінують незаконну публікацію секретних матеріалів та участь у кібератаках. Йому загрожує до 175 років позбавлення волі.

«Суд підтрмиує апеляцію», – заявив 10 грудня у Високому суді Великобританії суддя Тімоті Голройд.

Стелла Моріс, наречена Ассанжа, заявила, що команда юристів подасть апеляцію на це рішення «найближчим часом».

Раніше цього року суд нижчої інстанції відхилив американський запит про екстрадицію Ассанжа до Сполучених Штатів. Тоді було відмовлено в екстрадиції за станом здоров’я Ассанжа. Суд припускав, що засновник WikiLeaks може щось собі заподіяти, якщо буде утримуватися в суворих умовах у в’язниці в США.

Але Джеймс Льюїс, повірений уряду США, висловив сумнів, що психічне здоров’я Ассанжа настільки нестабільне, щоб протистояти судовій системі США.

Льюїс сказав Високому суду, що Ассанж «не мав історії серйозних і стійких психічних захворювань».

Влада США також заявила британським суддям, що, якщо вони погодяться екстрадувати Ассанжа, він може відбути будь-який тюремний ув’язнення в США, який він отримає у своїй рідній Австралії.

Прокуратура США висунула Ассанжу 17 звинувачень у шпигунстві і одне звинувачення щодо публікації WikiLeaks тисяч військових і дипломатичних документів.

50-річний Ассанж зараз утримується в лондонській в’язниці суворого режиму Белмарш.