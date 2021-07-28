Суд в Еквадорі позбавив громадянства засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа

Суд першої інстанції в Еквадорі позбавив громадянства засновника сайту WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Він отримав його в 2017 році рішенням тодішнього президента Леніна Морено. Судове рішення ухвалене за позовом міністерства закордонних справ, яке заявило, що в процесі натуралізації Ассанжа були помилки, повідомляє газета El Comercio.

Слухання у справі відбулося минулого тижня і тривало 20 хвилин. Ассанж на ньому не був присутній. Він перебуває в ув’язненні в Лондоні, де відбуває покарання за порушення умов звільнення під заставу. Його екстрадиції домагаються Сполучені Штати, там йому інкримінують незаконну публікацію секретних матеріалів та участь у кібератаках, йому загрожує до 175 років позбавлення волі.

4 січня суд у Лондоні ухвалив не видавати Ассанжа США через схильність до суїциду та існування ризику для його життя. Вашингтон оскаржує рішення. З червня 2012 до 2019 року Ассанж переховувався від арешту за звинуваченням у сексуальному насильстві на території посольства Еквадору в Лондоні. Морено планував після надання громадянства акредитувати Ассанжа як дипломата, щоб він, маючи імунітет, міг виїхати з країни. Однак цей план реалізувати не вдалося.

Адвокат Ассанжа Карлос Морено заявив у твітері, що швидкий розгляд справи може означати, що рішення було ухвалене заздалегідь.

За його словами, рішення суду буде оскаржене. Ассанж має ще громадянство Австралії. Крім того, президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор запропонував надати йому політичний притулок.