Слухання у справі про екстрадицію Ассанжа призупинили через ризик, пов’язаний з COVID-19

Слухання в Лондоні щодо екстрадиції засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа з Великобританії в США 10 вересня призупинили, оскільки один з адвокатів міг заразитися коронавірусом.

Окружний суддя Ванесса Барайцер постановила відкласти слухання справи, поки адвокат, який представляє уряд США, проходить перевірку на COVID-19.

Джуліан Ассанж виступає проти спроб американських прокурорів отримати дозвіл на його видачу до США, де його розшукують за 18 пунктами обвинувачення через публікацію WikiLeaks секретних військових і дипломатичних документів десять років тому.

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Екстрадиційні слухання почалися в лютому, але потім були перенесені на кілька місяців, а по завершенні цього періоду далі відкладені через локдаун у зв’язку з пандемією коронавірусу.

7 вересня слухання відновилися в Лондоні. На засіданні адвокати Ассанжа просили перенести засідання на січень, щоб дати їм змогу краще підготуватися.

Ассанж, його адвокати і прихильники виступають проти його видачі в США, де, за їхніми словами, він не матиме чесного суду. Ассанжа арештували у квітні 2019 року після того, як він близько семи років переховувався у посольстві Еквадору в Лондоні.

Звинувачення США проти Ассанжа, серед яких – шпигунство, передбачають до 175 років ув’язнення.