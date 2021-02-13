США подали апеляцію на відмову видати їм Джуліана Ассанжа

Міністерство юстиції США подало апеляцію на рішення британського суду не видавати Вашингтону обвинуваченого в шпигунстві австралійця Джуліана Ассанжа. Про це повідомляє газета The Washington Post з посиланням на речника відомства.

Влада США підозрює Ассанжа в незаконній публікації тисяч секретних документів. 4 січня британський суд заблокував його екстрадицію. Суддя не стала оскаржувати запит по суті, але постановила, що стан психіки Ассанжа може спричинити його суїцид після ухвалення рішення про екстрадицію.

Захисники Ассанжа сподівалися, що влада США припинить його переслідування після того, як у країні зміниться президент, зазначає The Washington Post. Партнер австралійця і недержавна організація «Товариство свободи преси» звернулися до адміністрації Джо Байдена з проханням відмовитися від звинувачень.

Прихильники австралійця впевнені, що його діяльність можна розглядати як журналістику, а його переслідування – як тиск на пресу. Цю тезу американська влада відкидала під час президентства Дональда Трампа. Обвинувачення вважало, що Ассанж міг свідомо працювати на іноземні спецслужби проти Сполучених Штатів.