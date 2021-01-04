Суд у Лондоні відмовився екстрадувати Ассанжа до США

Суд у Великій Британії 4 січня відхилив запит Сполучених Штатів на екстрадицію засновника порталу WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Про це його рішення стало відомо 4 січня.

Як повідомляють міжнародні агенції, суддя Ванесса Барейцер пояснила відмову тривогою за ментальне здоров’я Ассанжа.

За словами судді, є ймовірність, що в разі екстрадиції до США Ассанж скоїть самогубство.

Суд почався вранці в Лондоні 4 січня.

Очікується, що апеляція буде подана незалежно від рішення Барайцер, і це може привести до продовження судових спорів у 10-річній справі.

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Ассанж, його адвокати і прихильники виступають проти його видачі в США, де, за їхніми словами, він не матиме чесного суду. Ассанжа арештували у квітні 2019 року після того, як він близько семи років переховувався у посольстві Еквадору в Лондоні.

Звинувачення США проти Ассанжа, серед яких – шпигунство, передбачають до 175 років ув’язнення.

Десятки організацій з прав людини і свободи преси, в тому числі Amnesty International, Human Rights Watch і «Репортери без кордонів», виступають проти екстрадиції, а влада Німеччини закликала взяти до уваги його фізичне і психічне здоров’я. Стелла Моріс, партнерка Ассанжа і мати двох його синів, звернулася до Дональда Трампа з проханням про помилування до того, як він покине свій пост 20 січня.