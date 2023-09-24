Перші зразки поверхні астероїда Бенну приземлилися в пустелі у США

Капсула із зібраними на астероїді Бенну зразками поверхні скинулася на парашуті в пустелі на полігоні штату Юта 24 вересня із американського космічного апарату OSIRIS-Rex, повідомила пресслужба NASA.

Зонд скинув капсулу зі зразками вагою в приблизно 250 грамів із висоти у понад 100 тис км.

Після прольоту поблизу Землі апарат OSIRIS-REx продовжить свій шлях до іншого астероїда.

Скинуті на землю матеріали тепер досліджуватимуть у Космічному центрі NASA імені Джонсона в Х’юстоні (штат Техас).

Вчені очікують, що зразки з Бенну дадуть змогу отримати дані про формування Сонячної системи 4,5 млрд років тому.

Це перша місія NASA з повернення на Землю зразків астероїда.

NASA планує представити деталі про отриманий матеріал із астероїда 11 жовтня.