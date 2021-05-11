Космічний апарат NASA повертається на Землю зі зразками астероїда Бенну

Космічний апарат Національної аерокосмічної адміністрації США (NASA) Osiris-Rex 10 травня залшив орбіту астероїда Бенну, щоб вирушити у більш ніж дворічну подорож на Землю.

Апарат несе пил та фрагменти астероїда, які, як сподіваються науковці, допоможуть зрозуміти будову Сонячної системи і навіть умови формування життя на Землі.

Хоча відстань до астероїда становить 287 мільйонів кілометрів, Osiris-Rex ще двічі облетить Сонце, тому шлях до Землі становитиме 2,3 мільярда кілометрів.

Планується, що космічний апарат розміром як вантажний фургон доставить невелику пробну капсулу в пустельне місце в американському штаті Юта 24 вересня 2023 року.

Osiris-Rex зібрав зразки породи та пилу з астероїда в жовтні 2020 року, космічний апарат був запущений у 2016 році з Космічного центру Кеннеді.

Оскільки астероїд діаметром 500 метрів має невелику гравітацію, Osiris-Rex не приземлявся. Натомість він використовував робот-руку довжиною 3,4 метра для отримання зразків Бенну.

Науковці, які беруть участь у проєкті, підрахували, що в космічному апараті нині є від 200 до 400 грамів астероїдного пилу та гірських порід.

Єдиною країною світу, яка вже має зразки астероїдів, є Японія, але її зразки значно менші за обсягом.