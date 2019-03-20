NASA: зібрати зразки на астероїді Бенну буде складніше, ніж вважали

Космічний апарат Національної адміністрації аеронавтики і космосу США (NASA) Osiris-Rex матиме складнощі зі збором зразків на астероїді Бенну, повідомили в NASA 19 березня.

За повідомленням, зонд виявив, що астероїд покритий валунами і не має значних пласких місць, де можна було б зібрати зразки породи.

«Там більш міцна поверхня, ніж ми передбачали», – заявив голова місії Данте Лауретта. Він висловив сподівання, що ще можна буде знайти місце для збору зразків.

Osiris-Rex досяг астероїда у грудні після 2-річного польоту через сонячну систему.

Планувалося, що в липні 2020 року зонд торкнеться поверхні астероїда в плоскій зоні розміром не менше ніж 50 метрів і за кілька секунд збере необхідні зразки: від 60 грамів до двох кілограмів реголіту – відносно невеликих частинок, таких як гравій чи пісок. Повернутися на Землю зонд має 2023 року.