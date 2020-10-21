Космічний корабель NASA зібрав зразки з астероїда Бенну

Космічний корабель NASA під назвою Osiris-Rex зібрав зразки з поверхні астероїда Бенну, який перебуває в 330 мільйонах кілометрів від Землі. Науковці отримали зразки скель та пилу.

«За попередніми даними, сьогоднішній забір зразків пройшов згідно з планом», – повідомили в NASA.

Osiris-Rex знадобилося 4,5 години, щоб спуститися з орбіти до маленького району посеред кратера Найтінґейл.

У зв’язку з тим, що 500-метровий астероїд має невелику гравітацію, Osiris-Rex не мав змоги приземлитися. Натомість він використав свою понад триметрову «руку», щоб загребти принаймні 60 грамів зразків поверхні астероїда.

Osiris-Rex розпочав свою подорож на Бенну у 2016 році з космічного центру імені Кеннеді в американському штаті Флорида. Він перебував на орбіті астероїда близько двох років, готуючи свій маневр.

Вченні вважають, що карбоновмісний матеріал з поверхні Бенну може надати дані про структурні елементи сонячної системи й навіть про формування життя на Землі.

Сполучені Штати Америки вперше збирали зразки астероїда. До цього таке робила лише Японія. У грудні повинна повернутися друга японська астероїдна місія, яка має доставити на Землю міліграми космічного пилу.