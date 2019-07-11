Японський зонд вдруге за рік сів на астероїд Рюґу

Японський безпілотний космічний зонд Hayabusa 2 («Хаябуса 2») вдруге за 2019 рік здійснив успішну посадку на астероїд Рюґу, повідомляє 11 липня Японська агенція дослідження космосу.

Такі дані агенція отримала від самого зонду. Повідомлення про те, що апарат зміг приземлитися на поверхні астероїда, викликало овації в приміщенні спостереження за місією.

Зонд Hayabusa 2 розроблений для того, щоб збирати зразки, які допоможуть дізнатися більше про еволюцію сонячної системи. Він розміром з великий холодильник і оснащений сонячними панелями, які забезпечують живлення.

Читайте також: НАСА випробувало систему аварійного порятунку космічного корабля​

Це друга за рік коротка посадка Hayabusa 2 на поверхню астероїда Рюґу, який перебуває на відстані близько 300 мільйонів кілометрів від Землі. Першу вдалося здійснити у лютому. Тоді зонд вистрілив кулею в поверхню космічного тіла, щоб здійняти та зібрати пил, перш ніж відправитися назад, на своє постійне місце перебування.

У квітні з зонду була випущена вибухівка, яка утворила кратер на поверхні астероїда, збуривши матеріал, який раніше не був виявлений, та розчистивши площу для посадки зонда.

Попередник Hayabusa 2, зонд Hayabusa 1, повернувся на Землю зі зразками пилу з меншого астероїда в 2010 році, завершивши свою семирічну космічну місію.

Hayabusa 2 запустили в грудні 2014 року. Вартість місії становить 270 мільйонів доларів.