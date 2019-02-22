Японський зонд сів на поверхню астероїда Рюґу

Японський міжпланетний зонд «Хаябуса-2», відправлений у 2014 році за маршрутом у 300 мільйонів кілометрів до астероїда Рюґу, досягнув цілі 22 лютого, повідомляє японське Агентство аерокосмічних досліджень.

Офіційний представник цього науково-технічного центру підтвердив факт посадки зонда на астероїд і його нормальну роботу.

Поверхня Рюґу була обстріляна – для отримання хмари матеріалів, з яких складається це небесне тіло.

Експеримент проводився таким чином, щоб отримати частинки з-під поверхневого шару, що не зазнавав зовнішнього впливу протягом мільйонів років. Зразки речовини в 2020 році повинні бути доставлені на Землю для вивчення.

Вчені сподіваються, що зонду вдасться зібрати зразки, які можуть дати підказки про народження Сонячної системи і походження життя на Землі.

Спочатку зонд мав сісти на астероїд у 2018 році. Однак, при вивченні поверхні астероїда з близької відстані виявилося, що вона не настільки безпечна для посадки, і на пошук відповідного майданчика пішов додатковий час.

Астероїд Рюґу розташований між Землею і Марсом, його діаметр всього 900 метрів.