Зонд НАСА наблизився до «Краю світу»

Космічний зонд New Horizons успішно пролетів повз найвіддаленіший об’єкт у Сонячній системі, який коли-небудь досліджували люди, повідомили в американському космічному агентстві НАСА.

Вранці 1 січня апарат наблизився на 3,5 тисячі кілометрів до астероїда Ultima Thule («Край світу») в поясі Койпера. Ця космічна область, розташована за орбітою найвіддаленішої від Сонця планети Нептун, складається з дрібних уламків, що залишилися від формування Сонячної системи.

Щоб наблизитися до Ultima Thule, зонд вирушив у дорогу в 2006 році і пролетів за цей час 6,5 мільярда кілометрів, що в 44 рази більше за відстань від Землі до Сонця.

Пролітаючи повз астероїд, New Horizons зробив гігабайти фотографій і здобув багато наукової інформації. Однак через значну відстань до Землі і слабкий зв'язок (1 кілобіт/сек), усі ці дані будуть надходити на Землю аж до вересня 2020 року.

Перший радіосигнал НАСА уже отримали через одну зі своїх радіоантен в іспанському Мадриді. Сигнал від Ultima Thule до Землі йде 6 годин і 8 хвилин.

Перші фото, зроблені в напрямку астероїда, мають надійти вже 2 січня.

У поясі Койпера нараховують сотні тисяч крихажних об’єктів, схожих на Ultima Thule. Вони можуть розказати вченим про умови, в яких формувалася наша зоряна система 4,6 мільярда років тому.

У 2015 році зонд допоміг отримати більше інформації про карликову планету Плутон.

Однак рекорд найвіддаленіших від Землі місій належить двом іншим апаратам НАСА: Voyager 1 і 2, які стартували в 1977 році і досі виходять на зв’язок.