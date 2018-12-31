Зонд НАСА New Horizons наближається до мети місії – об’єкту Ultima Thule

Космічний зонд НАСА New Horizons наблизився до об’єкту Ultima Thule – найбільш віддаленої точки Всесвіту, який фотографував відправлений з Землі зонд. Про це повідомляється на сайті американського аерокосмічного агентства.

«У найближчу добу New Horizons увійде в історію! Космічний корабель НАСА наближається до найбільш віддаленого об’єкту, будь-коли дослідженого космічним кораблем – 4 мільярди миль від Сонця і ~ 1 мільярд миль від Плутона", – ідеться у повідомленні.

Історичний момент, коли зонд фотографуватиме об’єкт під назвою Ultima Thule, НАСА транслюватиме у прямому ефірі 1 січня 2018 року. На початку трансляції представлять композицію New Horizons (Ultima Thule Mix) легендарного гітариста Queen Брайаном Мейем, який також має вчений ступінь з астрофізики та нещодавно був прийнятий до команди, яка працює з зондом.

Ultima Thule виявили в 2014 році за допомогою космічного телескопа Hubble. Об’єкт назвали на честь міфічного далекого північного острова, який згадується у античній та середньовічній літературі й картографії. Вислів Ultima Thule також визначають як «край землі», «останню межу».

Місія New Horizons стартувала у 2006 році. У 2007 році апарат минув Юпітер, через вісім років, у 2015-му, зонд почав вивчати Плутон. На 2019 рік для New Horizons заплановане вивчення об’єктів поясу Койпера, де й знаходиться Ultima Thule. Загалом місія розрахована на 15-17 років.