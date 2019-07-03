НАСА випробувало систему аварійного порятунку космічного корабля

Національне аерокосмічне агентство США випробувало систему аварійного порятунку космічного корабля Orion. Про це 2 липня повідомили у НАСА.

Під час тестів корабель злетів на висоту 10 кілометрів, де, згідно зі сценарієм, активували систему аварійного порятунку. Вона зупинила електродвигун, та від’єднала капсулу з екіпажем від ракети-носія. Після цього система направила капсулу в Атлантичний океан, де вона і приводнилася.

Для детального аналізу випробувань фахівці НАСА вивчать інформацію з 12 бортових самописців з капсули корабля.