У російській Астрахані упав під’їзд аварійного будинку, рятувальники шукають людей під завалами

Обвалення частини під’їзду сталося зранку 28 липня в житловому п’ятиповерховому будинку в обласному центрі РФ, місті Астрахані, повідомляють російські рятувальні служби.

«Співробітники МНС Росії розбирають обвалені конструкції. Проводиться евакуація жителів та пошук можливих постраждалих», – сказали у відомстві.

Будинок, у якому сталася надзвичайна подія, побудований 1962 року. Будинок цегляний, трипід’їзний, має п’ять поверхів. У будинку також розташовані ветеринарна клініка та спортклуб.

За повідомленням телеграм-каналу Baza, у 2020 році будинок був визнаний аварійним, але люди відселені не були.