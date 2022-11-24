До польоту в космос готується перший астронавт з інвалідністю – Європейське космічне агентство

Європейське космічне агентство оголосило 23 листопада, що до нової команди астронавтів, яка зараз розпочинає підготовку до польотів, уперше увійде людина з інвалідністю.

41-річний британець Джон Макфол тренуватиметься разом зі ще 16 майбутніми астронавтами. Це перша з 2009 року нова команда, яку Європейська космічна агенція набрала для підготовки.

У ЄКА заявили, що спеціально шукали до команди кандидата з інвалідністю, щоб розробити на космічних кораблях доступне середовище і для таких людей.

Джон Макфол втратив ногу у віці 19 років, потрапивши в аварію на мотоциклі. Освоївши протез, він зайнявся спортом і неодноразово займав призові місця у спринтерському бігу на міжнародних змаганнях спортсменів з інвалідністю. Крім бігу, займався велосипедним спортом та скелелазінням, працював інструктором із фітнесу.

Закінчив медичний університет, працює хірургом-травматологом. Макфол одружений, має трьох дітей.