Космічний корабель «Оріон» пройшов на мінімальній висоті над Місяцем

Американський космічний корабель «Оріон» 21 листопада наблизився до Місяця на мінімальну відстань під час першого польоту до супутника. Трансляція велася у Youtube-каналі американського космічного агентства НАСА.

Корабель пролетів над Місяцем на відстані близько 130 кілометрів, пройшовши над місцем посадки корабля «Аполлон-11», де люди вперше приземлилися на місячну поверхню. Згідно з планом місії «Артеміда-1», це було максимальне зближення під час першого польоту.

«Оріон» запустили з космодрому на мисі Канаверал 16 листопада новою надважкою ракетою-носієм SLS. На борту корабля – два манекени, які імітують майбутніх астронавтів.

11 грудня корабель має повернутися на Землю. Якщо місія завершиться успішно, на другий політ корабель вирушить вже з екіпажем, а під час третього висадить астронавтів на поверхню супутника, повернувши людство на Місяць більше ніж через 50 років після останньої посадки.