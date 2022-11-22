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Космічний корабель «Оріон» пройшов на мінімальній висоті над Місяцем

Корабель пролетів над Місяцем на відстані близько 130 кілометрів

Американський космічний корабель «Оріон» 21 листопада наблизився до Місяця на мінімальну відстань під час першого польоту до супутника. Трансляція велася у Youtube-каналі американського космічного агентства НАСА.

Корабель пролетів над Місяцем на відстані близько 130 кілометрів, пройшовши над місцем посадки корабля «Аполлон-11», де люди вперше приземлилися на місячну поверхню. Згідно з планом місії «Артеміда-1», це було максимальне зближення під час першого польоту.

«Оріон» запустили з космодрому на мисі Канаверал 16 листопада новою надважкою ракетою-носієм SLS. На борту корабля – два манекени, які імітують майбутніх астронавтів.

11 грудня корабель має повернутися на Землю. Якщо місія завершиться успішно, на другий політ корабель вирушить вже з екіпажем, а під час третього висадить астронавтів на поверхню супутника, повернувши людство на Місяць більше ніж через 50 років після останньої посадки.

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