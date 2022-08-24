НАСА повідомило про готовність до першого старту ракети для місячної програми

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США повідомило про готовність до першого старту надважкої ракети-носія SLS, призначеної для польоту до Місяця. «Ми готові до запуску», – заявив заступник голови НАСА, астронавт Боб Кабана на брифінгу після перевірки готовності до польоту.

Пуск ракети-носія у парі з космічним кораблем «Оріон» заплановано на 29 серпня з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. Резервними датами призначено 2 та 5 вересня, передає «Голос Америки».

Мета польоту – стрес-тест SLS, що вважається найпотужнішою ракетою у світі, під час реальної роботи, перш ніж вона буде визнана готовою до перевезення астронавтів. Запущений нею корабель повинен провести шість тижнів на орбіті Місяця, після чого повернутися назад на Землю.

У разі успіху місії астронавти вирушать на орбіту Місяця вже у другому польоті 2024 року. Ще через рік планують відправити місію із висадкою на супутник. Востаннє людина була відправлена до Місяця 1972 року, на кораблі «Аполлон-17».

Американську програму повернення людства на Місяць згорнули за президента Барака Обами. Її перезапустили за розпорядженням президента Дональда Трампа в 2019 році. 2021 року президент Джо Байден закликав Конгрес збільшити фінансування НАСА. Програма вже обійшлася американському бюджету в щонайменше 37 мільярдів доларів.