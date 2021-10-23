NASA відкладає запуск нової місячної місії до лютого

Національна аерокосмічна адміністрація США (NASA) повідомляє про зміну термінів своєї безпілотної місячної місії Artemis 1, яка має на меті повернення людей на Місяць уперше з 1972 року.

Спочатку космічне агентство США сподівалося запустити випробувальний політ до кінця 2021 року з метою відправити астронавтів на Місяць до 2024 року. Тепер ці плани відкладаються до лютого.

20 жовтня фахівці встановили капсулу екіпажу «Оріон» на маківку ракети-носія висотою 98 метрів у цеху складання в космічному центрі імені Кеннеді у Флориді.

У NASA стверджують, що після наступних випробувань вони сподіваються доставити ракету на стартовий майданчик для «генеральної репетиції» в січні.

Менеджер місії Artemis 1 Майк Сарафін каже, що можливий період запуску – з 12 до 27 лютого. За його словами, наступні можливості запуску після цього будуть у березні та квітні.

Потенційні періоди запуску залежать від орбітальної механіки та відносного положення Землі відносно Місяця. Очікується, що тривалість місії становитиме чотири-шість тижнів.

NASA також розгорне невеликі супутники, відомі як CubeSats, для проведення експериментів і демонстрації технологій.

Місія Artemis 2 наразі запланована на 2023 рік, а Artemis 3 – на 2024 рік. Але NASA каже, що обидві місії тепер, імовірно, будуть відкладені.

NASA прагне встановити постійну присутність на Місяці, а також використати отримані дані для планування подорожі на Марс з екіпажем у 2030-х роках.