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Новини | Події

Росія: у Краснодарському краї заявили про атаку БпЛА, виникла пожежа на нафтобазі

Телеграм-канал Astra пише про пожежу на нафтобазі «Роснефть-Кубаннефтепродукт» в Адлері після атаки БПЛА. Фото ілюстративне
Телеграм-канал Astra пише про пожежу на нафтобазі «Роснефть-Кубаннефтепродукт» в Адлері після атаки БПЛА. Фото ілюстративне

Губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв заявив про атаку українських дронів на Сочі, виникла пожежа. Про це він написав в телеграмі.

За його словами, в Адлерському районі уламки безпілотника потрапили до цистерни з нафтопродуктами, внаслідок чого сталося загоряння, ліквідацію наслідків пожежі вже розпочали.

Телеграм-канал Astra пише про пожежу на нафтобазі «Роснефть-Кубаннефтепродукт» в Адлері після атаки БПЛА.

Міноборони РФ заявляє про знищення та перехоплення 93 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу, найбільше – 60 – над акваторією Чорного моря, а один нібито над територією Краснодарського краю.

Українська сторона наразі ці повідомлення не коментувала.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.

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