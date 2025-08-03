Росія: у Краснодарському краї заявили про атаку БпЛА, виникла пожежа на нафтобазі

Губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв заявив про атаку українських дронів на Сочі, виникла пожежа. Про це він написав в телеграмі.



За його словами, в Адлерському районі уламки безпілотника потрапили до цистерни з нафтопродуктами, внаслідок чого сталося загоряння, ліквідацію наслідків пожежі вже розпочали.



Телеграм-канал Astra пише про пожежу на нафтобазі «Роснефть-Кубаннефтепродукт» в Адлері після атаки БПЛА.

Міноборони РФ заявляє про знищення та перехоплення 93 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу, найбільше – 60 – над акваторією Чорного моря, а один нібито над територією Краснодарського краю.

Українська сторона наразі ці повідомлення не коментувала.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.