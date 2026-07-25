Понад 300 українських дронів атакували регіони Росії та окупований Крим

Українські дрони в ніч проти 25 липня атакували Ростовську область, повідомив голова регіону Юрій Слюсар. У Ростові-на-Дону постраждали чотири особи, ще одна людина постраждала в Красносулинському районі.

За даними губернатора, в Ростові-на-Дону незначні пошкодження отримали два багатоквартирні будинки, два приватні будинки, комерційні організації і склади.

Дрони також атакували Бєлгородську область. Тимчасовий виконувач обов’язків голови регіону Олександр Шуваєв повідомляв, що в результаті атаки є постраждалі, на вулицях є пошкодження і займання.

Телеграм-канал «Пепел» повідомляє, що в Бєлгороді безпілотники вдарили по електропідстанції «Південна» та ТЕЦ «Луч». Повідомлялося також про удари по складах агрохолдингу «Агро-Білогір’я».

У Саратовській області вночі оголошували ракетну небезпеку та небезпеку БпЛА. Astra пише про пожежу у військовій частині в Енгельсі. Підписник видання з Енгельса розповів, що не чув звуків атаки та припустив, що пожежа не пов’язана з українськими ударами.

Міноборони РФ відзвітувало, що з вечора 24 липня засоби ППО перехопили та знищили 328 українських безпілотників. Про те, скільки дронів збити не вдалося, відомство не повідомляє.