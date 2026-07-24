Дрони атакували склади Wildberries під Петербургом і в окупованому Криму

Дрони впродовж ночі і зранку 24 липня атакували логістичні центри компанії Wildberries у Ленінградській області РФ та в окупованому Криму, повідомляють моніторингові телеграм-канали.

Першими надійшли повідомлення про атаку дронів із окупованого Криму, де склад опинився під ударом під Сімферополем.

«Сортувальний центр компанії в Сімферополі був евакуйований відповідно до вимог безпеки», – йшлося в повідомленні компанії.

Після третьої ночі стали надходити повідомлення про масовану атаку дронів у Ленінградській області Росії.

«Внаслідок влучання БпЛА стався спалах на складах компанії «Вайлдберріз» у селі Новосаратовка Всеволожського району. Постраждали троє людей, стан середньої тяжкості, зараз їм надають допомогу медики у лікарні.

Також унаслідок влучення БпЛА зафіксовано обвалення конструкцій одного зі складів птахофабрики «Північна» у селищі Синявине Кіровського району. Постраждалих немає», – повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

За повідомленнями моніторингових каналів, під Санкт-Петербургом були атаковані два склади Wildberries. Крім Новосаратовки, удар по якій підтвердила влада, також горить і склад у селиші Шушари.

У пресслужбі Wildberries офіційно підтвердили, що роботу складів у Шушарах та Уткіній Заводі (це назва промзони в Новосаратовці – ред.) тимчасово зупинено.

Упродовж останнього тижня українські військові регулярно атакували склади Wildberries. 18 липня безпілотники вдарили по логістичних центрах у Котовську Тамбовської області та підмосковній Електросталі. 22 липня були атаковані склади Wildberries у Краснодарі та Невинномиську.

У відповідь на російську військову агресію Україна обстрілює російські нафтові, військові та логістичні об'єкти. Упродовж останніх місяців дронам ЗСУ вдається завдавати ударів за сотні кілометрів від кордону.



