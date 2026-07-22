Великий білоруський косметичний бренд зазнав збитків після атак на склади Wildberries у Росії

Білоруський виробник косметики Modum зберігав близько 30% своїх запасів на російських складах Wildberries, які постраждали від атаки дронів під час першої хвилі атак на ці об’єкти 18 липня.

За даними видання «Зеркало», ці продукти наразі недоступні для замовлення, але компанія сподівається відновити продажі якомога швидше, повідомила у Threads директорка з маркетингу Ольга Безводицька.

«Близько 30% усіх запасів косметичної компанії Modum знаходилося на складах в Електросталі та Котовську. Цей асортимент зараз недоступний для замовлення, пріоритетом є не лише оцінка збитків, але й якомога швидше відновлення доступності продукції для клієнтів», – цитує видання представницю Modum.

За словами Безводицької, компанія заздалегідь розподілила продукцію між кількома складами Wildberries, тому значна частина асортименту досі продається у звичайному режимі. Крім того, частину товарів вже перевели на іншу схему продажу.

У ніч на 18 липня дрони вдарили по логістичних комплексах російського маркетплейсу Wildberries у Котовську (Тамбовська область) та Електросталі (Московська область). На першому об'єкті загинули семеро людей, щонайменше 25 зазнали поранень. В Електросталі постраждали 37 людей, один із поранених помер у лікарні.

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