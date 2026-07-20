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Новини | Події

Під Москвою після атаки дронів горять склад і нафтобаза – ЗМІ

Пожежа на складі Wildberries у підмосковному місті Електросталь, 18 липня 2026 року
Пожежа на складі Wildberries у підмосковному місті Електросталь, 18 липня 2026 року

Щонайменше п’ять вогнищ пожежі зафіксовано над Московською областю Росії після нічної атаки дронів. За повідомленням телеграм-каналу Astra, горять нафтобаза в Подольську, склад в індустріальному комплексі «Південна Брама» в Домодєдово, дрон також поцілив у житлову багатоповерхівку в цьому ж місті.

У ніч на 20 липня жителі Московської області писали в соцмережах про велику кількість вибухів та пожеж. Губернатор Московської області Андрій Воробйов повідомив про щонайменше двох постраждалих унаслідок нічної атаки.

Українські військові наразі не коментували ці повідомлення з Росії.

Дрони ЗСУ вдарили по складу Wildberries у Московській області
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Дрони ЗСУ вдарили по складу Wildberries у Московській області
відео Радіо Свобода

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18 липня українські дрони атакували склади маркетплейсу Wildberries у Московській та Тамбовській областях Росії. За даними Сил безпілотних систем України, у Підмосков'ї виникла пожежа на площі 188 тисяч кв. м.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що склади використовували для поставки деталей для дронів і назвав це відповіддю на російські удари по цивільній інфраструктурі України. У Росії відкрили справу про теракт. Російська влада каже про загалом понад пів сотні постраждалих і вісім загиблих.

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