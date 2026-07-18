Уражено нафтобазу у Московській області, танкери і сторожовий корабель «Светляк» – Генштаб

Уражено нафтобазу у Московській області, танкери, сторожовий корабель «Светляк» та інші військові об’єкти РФ, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«У ніч на 18 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника. Так, завдано ураження нафтобазі «Нафто-Сервіс» у Ногінську Московської області», – зазначили у командуванні.

Також, за даними Генштабу ЗСУ, було уражено два танкери, два плавучі крани та один буксир в акваторії Азовського та Чорного морів.

«Танкери використовуються для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах збройних сил російської федерації. Плавучі крани та буксири забезпечують виконання портових робіт, перевезення військових вантажів, навантаження й розвантаження техніки, а також функціонування морської логістики противника», – повідомили у Генштабі.

Крім того, уражено сторожовий корабель проєкту 10410 «Светляк» у Керчі (АР Крим) – це вже другий корабель проєкту 10410 «Светляк», уражений Силами оборони України за останні два дні.

«Кораблі проєкту 10410 «Светляк» призначені для патрулювання морської акваторії, супроводу кораблів і суден, а також можуть залучатися до виконання завдань із забезпечення дій військово-морських сил та інших силових структур РФ», – йдеться у повідомленні.

Зеленський підтвердив удари

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження двох російських логістичних обʼєктів – у Московському й Тамбовському регіонах.

«Сьогодні наші далекобійні санкції спрацювали на трьох напрямках на російській території, а також на тимчасово окупованій нашій землі та у морі. Зокрема, у відповідь на російські удари по нашій цивільній інфраструктурі, по наших містах і громадах були уражені два значні логістичні обʼєкти – у Московському й Тамбовському регіонах, на відстані понад 500 і близько 700 кілометрів від лінії фронту», – наголосив український лідер.

За його словами, уражені об’єкти «були задіяні агресором для забезпечення поставок підсанкційних комплектуючих для виробництва дронів та навігаційного обладнання».

Зеленський поінформував, що також уражений нафтовий обʼєкт. Крім того, українські мідлстрайки працювали по цілях в акваторії Азовського моря та в Чорноморській акваторії і в тимчасово окупованому Криму.

Що кажуть в СБС

У першому окремому центрі Сил безпілотних систем також підтвердили удар по великому складу Wildberries у Московській області. «Дікіє ягоди зі скоринкою з Московської області. Величезний склад Wildberries на 188 тисяч квадратних метрів завдяки роботі 1 Окремого центру СБС яскраво палає, а чорний дим видно за кілометри», – зазначили військові.

Раніше стало відомо, що у ніч проти 18 липня дрони атакували Москву та область: на нафтобазі та складі Wildberries виникли пожежі. Exilenova+ та Astra опублікували кадри очевидців. Компанія Wildberries & Russ підтвердила атаку на свій логістичний центр в Електросталі. За даними губернатора Московської області, постраждало начебто 24 людини.

Також повідомляли про пожежу на нафтобазі в Ногінську. Губернатор Московської області Андрій Воробйов підтвердив влучання дронів й пожежу на нафтобазі. Відомо начебто про двох постраждалих.



