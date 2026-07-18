Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження двох російських логістичних обʼєктів – у Московському й Тамбовському регіонах, йдеться у його повідомленні в телеграмі.

«Сьогодні наші далекобійні санкції спрацювали на трьох напрямках на російській території, а також на тимчасово окупованій нашій землі та у морі. Зокрема, у відповідь на російські удари по нашій цивільній інфраструктурі, по наших містах і громадах були уражені два значні логістичні обʼєкти – у Московському й Тамбовському регіонах, на відстані понад 500 і близько 700 кілометрів від лінії фронту», – наголосив український лідер.

За його словами, уражені об’єкти «були задіяні агресором для забезпечення поставок підсанкційних комплектуючих для виробництва дронів та навігаційного обладнання».

Зеленський поінформував, що також уражений нафтовий обʼєкт. Крім того, українські мідлстрайки працювали по цілях в акваторії Азовського моря та в Чорноморській акваторії і в тимчасово окупованому Криму.

«Дякую воїнам СБС, ССО, ЗСУ, СБУ та ГУР – кожному підрозділу Сил оборони України за влучне та злагоджене виконання завдань. Слава Україні!» – наголосив Зеленський.

У першому окремому центрі Сил безпілотних систем також підтвердили удар по великому складу Wildberries у Московській області. «Дікіє ягоди зі скоринкою з Московської області. Величезний склад Wildberries на 188 тисяч квадратних метрів завдяки роботі 1 Окремого центру СБС яскраво палає, а чорний дим видно за кілометри», – зазначили військові.

Раніше стало відомо, що у ніч проти 18 липня дрони атакували Москву та область: на нафтобазі та складі Wildberries виникли пожежі. Exilenova+ та Astra опублікували кадри очевидців. Компанія Wildberries & Russ підтвердила атаку на свій логістичний центр в Електросталі. За даними губернатора Московської області, постраждало начебто 24 людини.

Також повідомляли про пожежу на нафтобазі в Ногінську. Губернатор Московської області Андрій Воробйов підтвердив влучання дронів й пожежу на нафтобазі. Відомо начебто про двох постраждалих.

Нафтобаза «Ногінська» використовується для зберігання, перевалки, наливу та відвантаження світлих нафтопродуктів, зокрема бензину й дизельного пального. На території розташовані 24 резервуари загальним обсягом 11,5 тис. кубометрів.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».