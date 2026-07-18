«Чорний дим видно за кілометри»: у СБС кажуть про удар по складу Wildberries у Московській області

У Першому окремому центрі Сил безпілотних систем підтвердили удар по великому складу Wildberries у Московській області, йдеться у повідомленні військових у телеграмі.

«Дікіє ягоди зі скоринкою з Московської області. Величезний склад Wildberries на 188 тисяч квадратних метрів завдяки роботі 1 Окремого центру СБС яскраво палає, а чорний дим видно за кілометри», – зазначили військові.

У СБС зауважили, «коли працює карма, вогнегасники дикому суспільству вже не допомагають».

Раніше стало відомо, що у ніч проти 18 липня дрони атакували Москву та область: на нафтобазі та складі Wildberries виникли пожежі.

Exilenova+ та Astra опублікували кадри очевидців. Компанія Wildberries & Russ підтвердила атаку на свій логістичний центр в Електросталі. За даними губернатора Московської області, постраждало начебто 24 людини.



Також повідомляють про пожежу на нафтобазі в Ногінську. Губернатор Московської області Андрій Воробйов підтвердив влучання дронів й пожежу на нафтобазі. Відомо начебто про двох постраждалих.

Нафтобаза «Ногінська» використовується для зберігання, перевалки, наливу та відвантаження світлих нафтопродуктів, зокрема бензину й дизельного пального. На території розташовані 24 резервуари загальним обсягом 11,5 тис. кубометрів.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



