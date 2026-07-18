Влада: через удар дроном по авто у Херсоні постраждало 5 людей, серед них – 14-річний хлопик

Орієнтовно о 08:35 ранку 18 липня армія РФ атакувала з дрона автівку у Корабельному районі Херсона, йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації (ОВА).

«Через влучання БпЛА постраждали п’ятеро людей – чоловіки 48 та 45 років, жінки 37 та 52 років, а також 14-річний хлопик», – зазначили у відомстві.

Відомо, що у потерпілих внаслідок обстрілу РФ діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми та контузії. Двоє чоловіків також дістали уламкові поранення та ушкодження рук і ніг.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.