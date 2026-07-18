Сили РФ атакували судно на Одещині: є загиблий, евакуювали 17 моряків, громадян Філіпін – ВМС

На Одещині внаслідок атаки РФ пошкоджене суховантажне судно Venturo, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«Після російського удару, суховантажне судно Venturo, зазнало пошкоджень та втратило хід. Серед цивільних є загиблий. Незважаючи на небезпеку, військові моряки вийшли в море, щоб надати допомогу», – зазначили у відомстві.

У ВМС уточнили, що екіпажі кораблів успішно провели рятувальну операцію, у результаті якої 17 цивільних моряків, громадян Філіппін, були евакуйовані на берег.

Раніше армія РФ атакувала судно з добривами в Одеському районі – загинули п’ятеро членів екіпажу, 12 постраждали.

Російські військові вже не вперше атакують цивільні судна в Чорному морі. У другій половині 2022-го і в першій половині 2023 року проходження суден регулювала Чорноморська зернова ініціатива, яка припинила дію в липні 2023 року, коли Росія офіційно вийшла з угоди і згорнула морський гуманітарний коридор.

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Відтоді Україна та її міжнародні партнери здійснюють експорт продовольства та інших цивільних вантажів альтернативними маршрутами, а відновлення початкової ініціативи залишається предметом дипломатичних переговорів.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.