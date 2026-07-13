Кіпер: кількість загиблих через удар РФ по судну на Одещині зросла до п’яти, 12 людей постраждали

В Одеській області зросла кількість постраждалих через російську атаку на цивільний корабель, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер 13 липня.

«До 12 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по комерційному судну в Одеському районі. П’ятеро людей загинуло. Усі загиблі та постраждалі – члени екіпажу», – заявив він.

Кіпер уточнив, що семеро людей госпіталізовані, лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Ще п’ятьом людям надали медичну допомогу амбулаторно.

Раніше 13 липня стало відомо, що три члени екіпажу судна з добривами під прапором Того загинули, ще п’ятеро постраждали внаслідок російської атаки на портову інфраструктуру в Чорноморську.

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У міністерстві оборони РФ раніше інформували, що російські військові уразили «об’єкти портової інфраструктури в Чорноморську Одеської області, які використовуються для розвантаження та зберігання вантажів військового призначення та пально-мастильних матеріалів».

Повітряні сили ЗСУ підтвердили ранковий повторний авіаційний удар по Одеській області.

Російські військові вже не вперше атакують цивільні судна в Чорному морі. У другій половині 2022-го і в першій половині 2023 року проходження суден регулювала Чорноморська зернова ініціатива, яка припинила дію в липні 2023 року, коли Росія офіційно вийшла з угоди і згорнула морський гуманітарний коридор.

Відтоді Україна та її міжнародні партнери здійснюють експорт продовольства та інших цивільних вантажів альтернативними маршрутами, а відновлення початкової ініціативи залишається предметом дипломатичних переговорів.